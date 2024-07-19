Почему голливудские актеры выбирают россиянок, объяснил психолог: «Позволяют мужчинам показывать себя мужчинами»

У голливудского актера Джонни Деппа появилась новая возлюбленная. Россиянке Юлии Власовой 28 лет, длинноногая блондинка, родившаяся на Урале, уже несколько лет строит карьеру модели в Европе и занимается бизнесом: в Праге у нее есть свой салон красоты.

Это далеко не первый случай, когда голливудские знаменитости выбирают себе в качестве возлюбленных россиянок. Несколько лет назад был на слуху роман актера Брэдли Купера с топ-моделью Ириной Шейк, которая подарила ему дочь Лею.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл секреты притягательности девушек из России, которые помогают им очаровывать мужчин на Западе.

«Американским и европейским мужчинам очень нравится, что россиянки далеки от оголтелого феминизма, который сейчас характерен для США и Западной Европы. Наши девушки позволяют мужчинам показывать себя мужчинами. Они принимают ухаживания, позволяют открывать двери, подавать руку, оплачивать ужин в ресторане. Умеют хвалить и благодарить мужчину. Эта стандартная гендерная ментальность женская, которая воспета в поэмах и романах, у девушек из РФ сохраняется. В США это уже исчезающий вид», — заявил психолог.

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Кроме того, по его словам, россиянки, как правило, вырастают в полных семьях, где есть авторитет мужчины, и имеют более сильный характер, потому что с детства, помимо школы, посещают различные кружки и спортивные секции.