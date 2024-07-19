Жизнь Попова после «Сокровищ императора»: узнал по-новому Даву, освоился в новом доме

Teleprogramma.pro продолжает знакомить наших читателей с жизнью звезд после участия в популярных шоу.
Ранее мы рассказали о Паруре Хачатурове после «Сокровищ императора», который уже потратил свой выигрыш и сблизился с Марией Миногаровой. А также о Елене Путылиной, которая приняла участие в том же проекте ТНТ и теперь преобразила себя и свой взгляд на мир.
Кроме того, свое поведение на «Доме-2» откровенно прокомментировала Надежда Ермакова, которая даже не думает стыдиться себя прошлой.
Сегодня о своей жизни после проекта «Сокровища императора» нам расскажет актер Роман Попов, звезда сериала «Полицейский с Рублевки». Он, к слову, в настоящий момент повторяется на ТНТ.
О трудностях в шоу «Сокровища императора»
«Признаться честно, это было мое первое участие в реалити, хотя до этого меня приглашали в «Звезды в Африке». Но поскольку тогда я был на этапе восстановления после операции (рак головного мозга третьей степени. — Прим. ред.), я не мог себе этого позволить. А спустя время меня пригласили в «Сокровища императора». Я, признаться, сомневался, что мне говорят всю правду, так и случилось.
Мой агент спросил, много ли будет физической нагрузки в этом шоу. Они сказали: «Нет, там в основном интеллектуальные задания». Это является моим коньком, и мы дали согласие.
И в первый же день с Софьей Андреевной мы прошли 20 тысяч шагов. Да, было неприятно, но, видимо, это значит, что я был нужен шоу, если они пошли на такой шаг», — рассудил Роман Попов.
Роману Попову сложнее других давались испытания на физическую активность из-за особенностей здоровья. Фото: ТНТ
Какие выводы сделаны
«Из шоу я вынес главный урок — это то, что я способен на большее, нежели думал раньше. Проект открыл во мне определенного рода потенциал, о котором я не подозревал до этого», — высказался актер.
С кем сблизился благодаря «Сокровищам императора»
«С Давидом Манукяном я был знаком еще до шоу, но именно там я его открыл с новой стороны, как достаточно благородного парня. Поэтому мы сдружились еще больше.
Еще сильнее укрепились отношения с Софьей Каштановой, хотя мы друзья еще со съемок «Полицейского с Рублевки». Мы вместе появились на пробах у режиссера и вместе их прошли», — сказал Роман Попов.
Роман Попов и Софья Каштанова. Фото: ТНТ
Что важное произошло после «Сокровищ императора»
«Мы с семьей обжили новый дом, достроенный после пятилетнего квеста. Осталось только некоторые штрихи завершить. Слышите, как тут шумят домашние животные и дети? С августа я снова начну сниматься в бесчисленном количестве фильмов и сериалов, поэтому мне сейчас очень важно проводить время со своей семьей.
Когда в «Сокровищах императора» мы бегали по городу Ханчжоу с Софьей, мы как-то одновременно замедлялись возле маленьких китайских детишек, которые играли на улице. Мы чудовищно скучали по семьям и детям. Это лишний раз подтверждает, что самое главное в жизни — это семья, а самое сильное чувство — это любовь», — подытожил Роман Попов.
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