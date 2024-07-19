Жизнь Попова после «Сокровищ императора»: узнал по-новому Даву, освоился в новом доме

Teleprogramma.pro продолжает знакомить наших читателей с жизнью звезд после участия в популярных шоу.

Ранее мы рассказали о Паруре Хачатурове после «Сокровищ императора», который уже потратил свой выигрыш и сблизился с Марией Миногаровой. А также о Елене Путылиной, которая приняла участие в том же проекте ТНТ и теперь преобразила себя и свой взгляд на мир.

Кроме того, свое поведение на «Доме-2» откровенно прокомментировала Надежда Ермакова, которая даже не думает стыдиться себя прошлой.

Сегодня о своей жизни после проекта «Сокровища императора» нам расскажет актер Роман Попов, звезда сериала «Полицейский с Рублевки». Он, к слову, в настоящий момент повторяется на ТНТ.

О трудностях в шоу «Сокровища императора»