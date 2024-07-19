Расплакавшуюся Веру Брежневу назвал лицемеркой экстрасенс Гришин: «Жизнь сейчас ее наказывает»

Покинувшая Россию Вера Брежнева в недавнем интервью призналась, что сложно пережила развод с композитором Константином Меладзе. Певица, говоря об этом, не смогла сдержать слез.

О том, что сейчас происходит в ее личной жизни, бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» говорить не стала, лишь обмолвилась, что она находится в отношениях.

Экстрасенс, эзотерик, таролог Алексей Гришин опроверг слова певицы. Он рассказал, что в личной жизни у Веры Брежневой полное затишье, постоянного партнера и мужчины нет.

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