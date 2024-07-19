Расплакавшуюся Веру Брежневу назвал лицемеркой экстрасенс Гришин: «Жизнь сейчас ее наказывает»

Певица заявила, что тяжело пережила развод с Меладзе. Фото: Global Look Press

Вера Брежнева легко рушила чужие судьбы, и ее настиг закон бумеранга.

Покинувшая Россию Вера Брежнева в недавнем интервью призналась, что сложно пережила развод с композитором Константином Меладзе. Певица, говоря об этом, не смогла сдержать слез. 

О том, что сейчас происходит в ее личной жизни, бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» говорить не стала, лишь обмолвилась, что она находится в отношениях.

Экстрасенс, эзотерик, таролог Алексей Гришин опроверг слова певицы. Он рассказал, что в личной жизни у Веры Брежневой полное затишье, постоянного партнера и мужчины нет. 

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«Брежнева переживает глубокий внутренний кризис, который, на самом деле, заслужила. Она сейчас под действием закона бумеранга, или кармической обратки, потому что в свое время увела мужчину из семьи. Весь ее образ богини любви, добра и света просто картон и муляж, за которым скрывается лицемерка, циничная и расчетливая женщина, которая всю жизнь шла по головам, рушила чужие судьбы, чтобы добиваться своего. 

Вот ее теперь жизнь наказывает. Поэтому сейчас она будет под действием кармического воздаяния находиться. Все, что она стяжала, отнимала у людей, теперь жизнь отнимет у нее с лихвой, чтобы она познала чувства других»,  — заявил Гришин в беседе с Teleprogramma.pro.

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