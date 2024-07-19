О переезде Ротару в Европу — таролог: «Есть мужчина-итальянец, в которого она влюблена»

София Ротару уже давно не появляется на публике и не общается с прессой. Как выяснили недавно журналисты, 76-летняя София Михайловна сейчас живет в Италии. Она приобрела на острове Сардиния виллу на берегу моря за четыре миллиона евро, а потом купила дорогую яхту.
Экстрасенс, таролог
«Скорее всего, она будет прилетать на отдых, особенно в летний период. Это больше как временное убежище. Возможно, у нее там есть мужчина-итальянец, в которого она влюблена. Именно поэтому артистка выбрала Италию. Однако отношения с этим мужчиной не сложатся. Либо менталитет европейцев не подойдет, либо он нанесет ей душевную рану. Но если София Ротару там останется насовсем, то вообще все разрушится в ее жизни», — заявила Губаева.
По ее словам, Ротару еще окончательно не решила, нужно ли строить карьеру в Евросоюзе. У певицы очень много страхов, поэтому она взвешивает все за и против.
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«Ей нужны помощники, без продюсера и хорошей поддержки она Европу не осилит. Но в ее преклонном возрасте уже хочется просто жить для себя спокойной жизнью и не колесить по городам и странам, зарабатывая деньги. Ей необходим отдых, чтобы поправить здоровье, восполнить свою энергию, потому что затраты большие из-за различных проблем, в том числе личного и финансового характера.
Певице психологически очень тяжело, у нее есть депрессивное состояние и апатия. Поэтому, если накопит энергию и силы на карьеру, то займется этим. Если нет, то будет спокойно жить-поживать», — рассказала экстрасенс.
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