О переезде Ротару в Европу — таролог: «Есть мужчина-итальянец, в которого она влюблена»

София Ротару уже давно не появляется на публике и не общается с прессой. Как выяснили недавно журналисты, 76-летняя София Михайловна сейчас живет в Италии. Она приобрела на острове Сардиния виллу на берегу моря за четыре миллиона евро, а потом купила дорогую яхту.

Экстрасенс, таролог Рашида Губаева сообщила в беседе с Teleprogramma.pro, что у Ротару не получится обосноваться в Европе, певица не сможет без своей родины.

«Скорее всего, она будет прилетать на отдых, особенно в летний период. Это больше как временное убежище. Возможно, у нее там есть мужчина-итальянец, в которого она влюблена. Именно поэтому артистка выбрала Италию. Однако отношения с этим мужчиной не сложатся. Либо менталитет европейцев не подойдет, либо он нанесет ей душевную рану. Но если София Ротару там останется насовсем, то вообще все разрушится в ее жизни», — заявила Губаева.

По ее словам, Ротару еще окончательно не решила, нужно ли строить карьеру в Евросоюзе. У певицы очень много страхов, поэтому она взвешивает все за и против.

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