Наследил и он, и жена: почему разводится Максимов из «Слова пацана» — таролог Горшкова

Актер Андрей Максимов, известный по сериалу «Слово пацана», объявил о разрыве со своей женой Софией. Пара воспитывает четырехлетнего сына.

Артист сообщил об этом публике по-современному — в соцсетях, но причину разрыва отношений называть не стал. Просто сказал, что оба приняли такое решение.

Приоткрыть завесу тайны мы попросили таролога Анну Горшкову . И наша собеседница уверенна сказала: да, решение развестись появилось у обоих.

«Причастны к разрыву оба супруга. На жену Максимова выпадает VII мечей, скорее всего, она общалась с человеком из своего прошлого. На артиста — II пентаклей, это значит, что у человека мог быть еще один «вариант». И он старался балансировать между женой и этим «вариантом». Я не говорю, что речь идет об измене. Может быть, просто общение с кем-то помимо супруги. Это все привело к конфликту. То есть у них у обоих были соблазны», — прокомментировала расклад карт Анна Горшкова.

Таролог заметила, что в настоящий момент оба супруга страдают от разрыва. София пока не готова вступать в новые отношения. А Андрей более открыт к ним, но в скором времени отношений у него не вижу.

«На самом деле конфликт между супругами продолжается давно, причины назревали длительный период. Случилось то, что должно было случиться. Увы, данная ситуация облегчения им не принесла, и на примирение они идти не готовы, им еще хочется предъявлять друг другу претензии», — прокомментировала расклад таролог.