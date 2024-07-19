Шаляпин о размере пенсии, названной Лепсом: «К старости эти деньги могут уже не понадобиться»

Певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал высказывание Григория Лепса о размере пенсии, необходимом для комфортной жизни в старости с учетом путешествий.

62-летний Лепс рассказал, что ему нужно как минимум 100 тысяч рублей в месяц.

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«Для артистов с такой психоэмоциональной нагрузкой, в том числе с перелетами, гастролями, поездками, самое важное — дожить до пенсии, до старости. Это самый главный подарок в жизни. Вполне возможно, что к старости названные 100 тысяч рублей даже не понадобятся, потому что сил путешествовать не так много.

Пожилому человеку, на самом деле, не так много нужно. Ну а детям, внукам помогать — это уже пусть сами зарабатывают. Я знаю, что Григорий помогает всем своим родственникам. И, конечно, все привыкли уже к хорошему. Поэтому желаю и Григорию Лепсу, и себе, и всем россиянам безбедной старости. Чтобы все было, чтобы мы до нее дожили и были сытыми и успешными», — заявил Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.