Шаляпин про обилие любовных песен на эстраде: «У Булановой все треки о мужчинах»

Авраам Руссо считает, что на российском музыкальном рынке очень много песен, посвященных женщинам, и крайне мало треков о мужчинах.
В защиту сильного пола он выпустил сингл «Мужчина вышел погулять». Также исполнитель записал клип на эту песню.
Певец и шоумен Прохор Шаляпин не согласился с высказыванием Руссо. По его мнению, о мужчинах есть очень много композиций.
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«Все песни, которые поют наши женщины-певицы, они посвящают мужчинам. Возьмите творчество Татьяны Булановой, у нее все треки о мужчинах. Например, «Скажи мне правду, Атаман». Слушай что хочешь — и веселые, и задорные.
У нас проблема с патриотическими песнями. Очень мало патриотических песен, по-настоящему таких, как говорится, одухотворяющих нацию. А любовных песен полно, на разный вкус», — заявил Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.