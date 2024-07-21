Шаляпин про обилие любовных песен на эстраде: «У Булановой все треки о мужчинах»

Авраам Руссо считает, что на российском музыкальном рынке очень много песен, посвященных женщинам, и крайне мало треков о мужчинах.

В защиту сильного пола он выпустил сингл «Мужчина вышел погулять». Также исполнитель записал клип на эту песню.

Певец и шоумен Прохор Шаляпин не согласился с высказыванием Руссо. По его мнению, о мужчинах есть очень много композиций.

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