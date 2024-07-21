Косметолог Мухина назвала 50-летнего Митю Фомина эталоном в шоу-бизнесе и раскрыла секрет его молодости

Митя Фомин признался, что не делал пластических операций. Певец заверил, что хорошо выглядеть ему помогают занятия спортом и прием витаминов и БАДов.
Врач-косметолог
«Митя Фомин несколько лет посещал нашу клинику по соседству с его домом. Сразу после пробежки он делал спортивный массаж спины. Фомин посвятил меня в свои секреты поддержания прекрасной формы, ведь у него реально кубики на прессе.
И секреты просты: уходу за собой и своим телом он уделяет огромное количество времени. Это удивительный представитель нашего шоу-бизнеса, человек просто уникальной самодисциплины и воли», — заявила Мухина в беседе с Teleprogramma.pro.
По ее словам, певец ежедневно занимается спортом: бегает и ходит в тренажерный зал. Также он делает уходовые процедуры за лицом и волосами, очень редко инъекционные косметологические процедуры.
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«Хирургический косметологии у него нет, нет никаких операций. Потому что нет показаний, у него идеальное лицо. Думаю, основной секрет молодости Мити Фомина — уникальная внутренняя культура жизни, которую он унаследовал от мамы, педагога и интеллектуала с большой буквы.
Большинство звезд российского шоу-бизнеса то набирают вес, то героически его сбрасывают, то себя перекромсают, то утянут — и все со словом «чересчур». Митя в этом плане эталон, он всегда в одном весе, с прекрасным мышечным тонусом, у него прекрасное мускулистое тело. Ему можно уже давно было петь с голым торсом, но он очень целомудренный, очень правильный, именно из за своей внутренней культуры», — отметила косметолог.
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