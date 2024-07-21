Косметолог Мухина назвала 50-летнего Митю Фомина эталоном в шоу-бизнесе и раскрыла секрет его молодости

Митя Фомин признался, что не делал пластических операций. Певец заверил, что хорошо выглядеть ему помогают занятия спортом и прием витаминов и БАДов.

Врач-косметолог Марият Мухина рассказала, что 50-летний Фомин действительно не ложился под нож хирурга. Она назвала его человеком с высоким уровнем самодисциплины.

«Митя Фомин несколько лет посещал нашу клинику по соседству с его домом. Сразу после пробежки он делал спортивный массаж спины. Фомин посвятил меня в свои секреты поддержания прекрасной формы, ведь у него реально кубики на прессе. И секреты просты: уходу за собой и своим телом он уделяет огромное количество времени. Это удивительный представитель нашего шоу-бизнеса, человек просто уникальной самодисциплины и воли», — заявила Мухина в беседе с Teleprogramma.pro.

По ее словам, певец ежедневно занимается спортом: бегает и ходит в тренажерный зал. Также он делает уходовые процедуры за лицом и волосами, очень редко инъекционные косметологические процедуры.

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