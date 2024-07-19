Ковальчук, снимающуюся в 24-м сезоне сериала «Тайны следствия», пожалел кинокритик: «Влипла по полной»

В Петербурге стартовали съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли следователя Марии Швецовой. Сериал показывают в телеэфире более 20 лет. Многие зрители считают, что он уже превратился в «российскую «Санта-Барбару».

Кинокритик Александр Шпагин назвал «Тайны следствия» самым худшим из всех сериалов начала нулевых.

«Он был плохо поставлен, в отличие от «Улиц разбитых фонарей» и тем более «Убойной силы». «Тайны следствия» — какая-то серость, но они понравились народу. Потому что понравилась героиня. Сериал вписался в волну детективных, «ментовских» сериалов, которые массово показывают по ТВ. Но я жалею Анну Ковальчук, она влипла по полной программе туда. Например, Александр Лыков сразу испугался и ушел из франшизы «Улицы разбитых фонарей». Остальные актеры все остались и долго не могли вырваться во что-то другое. Настолько они влипли в свои образы, что стали от них неотделимы», — отметил эксперт.

Ковальчук, по его мнению, вырвалась из образа следователя за счет сериала «Мастер и Маргарита», но только отчасти.

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