Ковальчук, снимающуюся в 24-м сезоне сериала «Тайны следствия», пожалел кинокритик: «Влипла по полной»

В Петербурге стартовали съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли следователя Марии Швецовой. Сериал показывают в телеэфире более 20 лет. Многие зрители считают, что он уже превратился в «российскую «Санта-Барбару».
Кинокритик
«Он был плохо поставлен, в отличие от «Улиц разбитых фонарей» и тем более «Убойной силы». «Тайны следствия» — какая-то серость, но они понравились народу. Потому что понравилась героиня. Сериал вписался в волну детективных, «ментовских» сериалов, которые массово показывают по ТВ.
Но я жалею Анну Ковальчук, она влипла по полной программе туда. Например, Александр Лыков сразу испугался и ушел из франшизы «Улицы разбитых фонарей». Остальные актеры все остались и долго не могли вырваться во что-то другое. Настолько они влипли в свои образы, что стали от них неотделимы», — отметил эксперт.
Ковальчук, по его мнению, вырвалась из образа следователя за счет сериала «Мастер и Маргарита», но только отчасти.
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«Конечно, уже пора заканчивать эту шарманку, объективно говоря. С другой стороны, если сериал приносит какие-то рейтинги, Анну Ковальчук просят сняться еще в одном сезоне.
Она, возможно, и сама не рада. Но деньги платят, и она играет. Если есть стабильный средний рейтинг у сериала, даже небольшой, то это волна будет гнаться до упора», — считает Шпагин.
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