Кинокритик Шпагин не согласился с Безруковым, осудившим коллег без образования: «Актерские училища только портят»

Сергей Безруков заявил, что между профессиональными и непрофессиональными актерами существует очень большая разница. Он считает, что освоить актерское мастерство можно только в вузе. Безруков признался, что с любителями в кадре работать тяжело.
Кинокритик
«Безруков — это настоящий актер, актер универсальной природы, хотя и у него, конечно, тоже есть свой «коридор» в кино. Например, когда он играет простых мужиков, это ему совершенно не идет, потому что из него прет аристократия. Кино очень точно выявляет человеческую природу.
На экране важно быть самим собой. Это самое главное — быть максимально достоверным. Перевоплощаться хорошо в мюзиклах либо комедиях. С возрастом к актеру приходит мощь и глубина, как, например в случае с Петром Мамоновым», — отметил эксперт.
Он напомнил, что с конца 70-х годов советские режиссеры начали смешивать в кадре профессионалов и непрофессионалов, которые со временем отточили свое мастерство.
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«Более того, я считаю, что актерские училища людей только портят. В них преподаватели, как правило, несостоявшиеся актеры и режиссеры. Но когда актер попадает в кино, там играть недостоверно практически невозможно. Тебя заставят, даже если ты сильно испорчен актерским училищем.
Не надо готовить актеров, надо готовить людей. Нужно учить их культуре, чтобы они были разносторонними. Таких, как Безруков, раз и обчелся. Надо выбрасывать из молодых ребят их оригинальность, чтобы они находили свой внутренний коридор, в котором бы были максимально яркими», — заявил Шпагин.
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