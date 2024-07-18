Кинокритик Шпагин не согласился с Безруковым, осудившим коллег без образования: «Актерские училища только портят»

Сергей Безруков заявил, что между профессиональными и непрофессиональными актерами существует очень большая разница. Он считает, что освоить актерское мастерство можно только в вузе. Безруков признался, что с любителями в кадре работать тяжело.

Кинокритик Александр Шпагин не согласился с Сергеем Безруковым, хотя, по его словам, понимает, почему тот сделал такое заявление.

«Безруков — это настоящий актер, актер универсальной природы, хотя и у него, конечно, тоже есть свой «коридор» в кино. Например, когда он играет простых мужиков, это ему совершенно не идет, потому что из него прет аристократия. Кино очень точно выявляет человеческую природу. На экране важно быть самим собой. Это самое главное — быть максимально достоверным. Перевоплощаться хорошо в мюзиклах либо комедиях. С возрастом к актеру приходит мощь и глубина, как, например в случае с Петром Мамоновым», — отметил эксперт.

Он напомнил, что с конца 70-х годов советские режиссеры начали смешивать в кадре профессионалов и непрофессионалов, которые со временем отточили свое мастерство.

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