Хитрый метод Собчак по воспитанию сына оценила психолог Сурина: «Это классно»

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что прививает семилетнему сыну Платону любовь к искусству через игру в карты. Мальчику нравится играть в дурака, и Собчак купила колоду карт с изображениями известных художников.
В процессе игры она рассказывает сыну о разных живописцах и их картинах. В итоге Платон просит маму сходить в музей и посмотреть эти картины вживую.
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Хитрый метод Собчак оценила психолог
«Действительно, нужно выбирать что-то, что ребенку интересно. Потому что важно именно воспитывать через игру. Поэтому именно игра в карты с таким подходом — это классно и правильно с точки зрения психологии, воспитания детей.
Вопрос в другом, почему именно карты? Но, если рассуждать, сейчас очень много настольных игр тоже карточных. Я имею в виду карточки в виде картинок. Поэтому, в принципе, у мальчика не должно остаться ассоциаций, что это карточная игра, где шестерка, валет, король и туз. Что это не казино, а обычная игра. Поэтому я одобряю такой подход», — заявила Сурина в беседе с Teleprogramma.pro.
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