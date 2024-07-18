Хитрый метод Собчак по воспитанию сына оценила психолог Сурина: «Это классно»

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что прививает семилетнему сыну Платону любовь к искусству через игру в карты. Мальчику нравится играть в дурака, и Собчак купила колоду карт с изображениями известных художников.

В процессе игры она рассказывает сыну о разных живописцах и их картинах. В итоге Платон просит маму сходить в музей и посмотреть эти картины вживую.

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Хитрый метод Собчак оценила психолог Ангелина Сурина . Она назвала его очень грамотным и интересным подходом. По словам специалиста, прививать вкус к живописи через игру гораздо проще и интереснее.