Ивлеевой светит срок до трех лет за долг в 21 млн рублей перед ФНС — юрист Сабитова: «С учетом крупной суммы»

Настя Ивлеева может получить реальный срок за уклонение от уплаты налогов. Как сообщает Shot, задолженность ведущей перед ФНС достигла уже почти 21 млн рублей, ее счета заблокированы, а «Ламборгини», купленный за 40 млн рублей в кредит, арестован.

«С учетом крупной суммы задолженности блогерше может грозить уголовная ответственность со сроком лишения свободы до трех лет», — прокомментировала Евгения Сабитова , юрист, член Союза юристов-блогеров для Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, в соответствии со ст. 122 Налогового кодекса Российской Федерации, неуплата или неполная уплата налога, если это было совершено неумышленно, влечет, помимо уплаты налога, взыскание штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы налога. А если неуплата носила умышленный характер, то размер штрафа составит вдвое больше — 40%.

«При этом уклонение от уплаты налогов может стать составом уголовного преступления. В соответствии со ст. 198 УК РФ за неуплату налогов в крупном размере (до 2,7 млн в течение 3 финансовых лет) может быть наказание в виде штрафа до 300 тыс., ареста до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 1 года. В особо крупном размере (13,5 млн руб. за 3 финансовых года подряд) — штраф до 500 тыс., принудительные работы или лишение свободы на сроком до 3 лет», — сказала юрист.

К Насте Ивлеевой уже применили несколько ограничительных мер: заблокировали ее банковские счета, арестовали автомобиль. Также, уточнила юрист, могут наложить арест и на другое имущество и запретить выезжать из страны.

«Если же правонарушение совершено впервые — от ответственности могут освободить при условии оплаты суммы долга, пеней и штрафов в полном объеме», — добавила собеседница издания.