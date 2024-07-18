Ивлеевой светит срок до трех лет за долг в 21 млн рублей перед ФНС — юрист Сабитова: «С учетом крупной суммы»
Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press
Настя Ивлеева может лишиться имущества, свободы, а также возможности выезжать за границу.
Настя Ивлеева может получить реальный срок за уклонение от уплаты налогов. Как сообщает Shot, задолженность ведущей перед ФНС достигла уже почти 21 млн рублей, ее счета заблокированы, а «Ламборгини», купленный за 40 млн рублей в кредит, арестован.
«С учетом крупной суммы задолженности блогерше может грозить уголовная ответственность со сроком лишения свободы до трех лет», — прокомментировала Евгения Сабитова, юрист, член Союза юристов-блогеров для Teleprogramma.pro.
По словам эксперта, в соответствии со ст. 122 Налогового кодекса Российской Федерации, неуплата или неполная уплата налога, если это было совершено неумышленно, влечет, помимо уплаты налога, взыскание штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы налога. А если неуплата носила умышленный характер, то размер штрафа составит вдвое больше — 40%.
«При этом уклонение от уплаты налогов может стать составом уголовного преступления. В соответствии со ст. 198 УК РФ за неуплату налогов в крупном размере (до 2,7 млн в течение 3 финансовых лет) может быть наказание в виде штрафа до 300 тыс., ареста до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 1 года. В особо крупном размере (13,5 млн руб. за 3 финансовых года подряд) — штраф до 500 тыс., принудительные работы или лишение свободы на сроком до 3 лет», — сказала юрист.
К Насте Ивлеевой уже применили несколько ограничительных мер: заблокировали ее банковские счета, арестовали автомобиль. Также, уточнила юрист, могут наложить арест и на другое имущество и запретить выезжать из страны.
«Если же правонарушение совершено впервые — от ответственности могут освободить при условии оплаты суммы долга, пеней и штрафов в полном объеме», — добавила собеседница издания.