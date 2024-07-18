Об Инстасамке с огромными губами хирург Плахотин: «Зарабатывает деньги на том, что портит свою внешность»

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) напугала подписчиков своей новой фотографией в соцсетях. На снимке она предстала с огромными губами.
Рэп-исполнительница, увеличившая грудь и недавно поставившая себе импланты в ягодицы, внезапно заявила, что решила вернуться к естественной внешности.
По ее словам, она насовсем «убрала губы» и «двигается к натуральности». Подписчики предположили, что губы певицы отекли после процедуры растворения гель-филлеров.
Пластический хирург
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«Барышня более чем вменяемая, очень умная, скажем так, продуманная. Что она делает? Она продает свою внешность. Такой пиар у нее. За счет этого, понятное дело, зарабатывание денег. Просто барышня зарабатывает деньги на том, что портит свою внешность», — заявил Плахотин в беседе с Teleprogramma.pro.
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