Лопыреву, раскритикованную за откровенный наряд в театре, оправдала стилист: «Абсолютно уместный образ»

Модель и блогер Виктория Лопырева, посетившая недавно Большой театр, была раскритикована подписчиками за слишком откровенный наряд.

На фотографии из балконной ложи Лопырева позирует в черном корсетном топе на тонких бретелях и с глубоким декольте, а также в юбке с большим разрезом. Пользователи назвали наряд блогерши «вульгарщиной», отметив, что в Большой театр «такое люди не надевают».

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Стилист Надежда Чеснокова встала на защиту Виктории. В беседе с Teleprogramma.pro она заявила, что модель одета вполне уместно.