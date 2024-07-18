Лопыреву, раскритикованную за откровенный наряд в театре, оправдала стилист: «Абсолютно уместный образ»

Модель и блогер Виктория Лопырева, посетившая недавно Большой театр, была раскритикована подписчиками за слишком откровенный наряд.
На фотографии из балконной ложи Лопырева позирует в черном корсетном топе на тонких бретелях и с глубоким декольте, а также в юбке с большим разрезом. Пользователи назвали наряд блогерши «вульгарщиной», отметив, что в Большой театр «такое люди не надевают».
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Стилист
«У нее за спиной как минимум две женщины с полностью открытыми плечами. И это еще пустой зал. Все ошиблись и пришли одетыми неуместно? Вряд ли! Разрез на ноге видно, только если вот так провокационно разложить, а стоя и в процессе движения на такой широкой юбке он может и не распахиваться вовсе. И получается блестящая модная макси-юбка и корсетный топ по размеру (что не со всеми знаменитостями случается).
Обувь, украшения, сумка подобраны прекрасно. Очень хороший и абсолютно уместный образ. Вике — 5 с минусом. И только за то, что провоцирует читателей», — вынесла свой вердикт эксперт.
Фото: соцсети