У Дианы Гурцкой начался новый этап в жизни, сообщила экстрасенс Губаева: «Возможно, она уже влюбилась»

В соцсетях появились новые фотографии Дианы Гурцкой. Певица сильно похудела и сделала короткую прическу. Также она устроила фотоссесию, снявшись в белом платье, похожем на свадебное.

Гурцкая тяжело переживала смерть мужа Петра Кучеренко, который внезапно скончался год назад во время перелета. Артистка признавалась, что не может избавиться от боли и тоски и винит себя в смерти супруга, поскольку считает, что могла бы предотвратить трагический исход, если бы была рядом.

Экстрасенс, таролог Рашида Губаева заявила, что в жизни у певицы сейчас происходят кардинальные изменения.

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