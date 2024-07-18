У Дианы Гурцкой начался новый этап в жизни, сообщила экстрасенс Губаева: «Возможно, она уже влюбилась»

В соцсетях появились новые фотографии Дианы Гурцкой. Певица сильно похудела и сделала короткую прическу. Также она устроила фотоссесию, снявшись в белом платье, похожем на свадебное.
Гурцкая тяжело переживала смерть мужа Петра Кучеренко, который внезапно скончался год назад во время перелета. Артистка признавалась, что не может избавиться от боли и тоски и винит себя в смерти супруга, поскольку считает, что могла бы предотвратить трагический исход, если бы была рядом.
Экстрасенс, таролог
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«У Дианы начало нового жизненного этапа, семья ее очень поддерживает. Она думает что-то новое начать в своей жизни или переехать в другую страну.
Чувствует себя прекрасно, у нее много молодых поклонников и есть шанс начать любовные отношения. Возможно, это и причина хорошего внешнего вида Дианы Гурцкой: она уже влюбилась либо в предвкушении этого счастливого момента», — сообщила Губаева в беседе с Teleprogramma.pro.
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