Психолог Сурина — о дочери Заворотнюк, погулявшей на свадьбе подруги: «Мамино наставление радоваться жизни»

Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни. Фото: соцсети

Актриса могла обсуждать свой уход из жизни со старшей дочкой.

Старшая дочь умершей в конце мая актрисы Анастасии Заворотнюк уехала отдыхать в Санкт-Петербург. Анна Заворотнюк публикует в соцсетях красивые фотографии с видами Северной столицы. По данным СМИ, девушка приехала в Петербург на свадьбу подруги.

Некоторые подписчики Анны считают, что она поспешила «выйти из траура», ведь после смерти матери не прошло и двух месяцев.

Психолог Ангелина Сурина заявила, что это может быть способом Анны Заворотнюк пережить утрату и продолжать жить счастливо, возможно, даже по наставлению мамы.

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«Сорок дней дается именно принять эту ситуацию. Затем по этическим нормам не возбраняется радоваться жизни. Но по душевному состоянию люди обычно находятся в трауре дольше. С одной стороны, это может быть как защитная психологическая реакция Анны, чтобы не страдать, так и мамино наставление. 

Когда актриса еще болела, может быть, они обсуждали ее возможный уход и Анастасия Заворотнюк сама говорила дочери: «Будь счастлива, живи, радуйся жизни». Не исключено, что Анна Заворотнюк прошла психологический тренинг, чтобы быстрее выйти из состояния депрессии или состояния траура, и думает, что своим примером покажет, что надо жить дальше, и мотивирует других людей, оказавшихся в подобной ситуации», — пояснила Сурина.

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