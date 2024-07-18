Психолог Сурина — о дочери Заворотнюк, погулявшей на свадьбе подруги: «Мамино наставление радоваться жизни»

Старшая дочь умершей в конце мая актрисы Анастасии Заворотнюк уехала отдыхать в Санкт-Петербург. Анна Заворотнюк публикует в соцсетях красивые фотографии с видами Северной столицы. По данным СМИ, девушка приехала в Петербург на свадьбу подруги.

Некоторые подписчики Анны считают, что она поспешила «выйти из траура», ведь после смерти матери не прошло и двух месяцев.

Психолог Ангелина Сурина заявила, что это может быть способом Анны Заворотнюк пережить утрату и продолжать жить счастливо, возможно, даже по наставлению мамы.

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