«Я счастлив, я чист»: о жизни после онкологии — Роман Попов из «Полицейских с Рублевки»

Харизматичной игрой актера Романа Попова в сериале «Полицейский с Рублевки» зрители ТНТ сейчас наслаждаются вновь. Теленовелла опять с легкостью пересматривается россиянами, скрашивая их будни.

Как известно, в самый разгар съемок в этом сериале актер заболел раком мозга третьей степени, из-за чего сильно похудел. Teleprogramma.pro узнала, как обстоят дела у Романа Попова со здоровьем.

«Я победил онкологию, я счастлив, я чист! И посвящаю себя семье и профессии», — успокоил поклонников артист.

А вот сброшенный вес, по словам Романа Попова, «частично вернулся».

«Мне приходится иногда набирать, иногда скидывать, поскольку такова работа актера. Меня для одной роли попросили набрать 50 килограммов. Я сказал: «Вы с ума сошли? Давайте я наберу 20, это легко для меня». Но они сказали, нужно больше, поэтому я набрал 30. Из них скинул 16, 14 лишних осталось. То есть еще надо поработать», — поведал нам артист.

В настоящий момент Роман Попов обживает со своей семьей новый дом, который обустраивал пять лет.

«Мы уже живем здесь, осталось последние штрихи доделать. Я многодетный кормящий отец. В нашем доме шумят домашние животные, дети, и я наслаждаюсь этим. Мне очень важно сейчас проводить время с семьей, ведь с августа я начну сниматься в бесчисленном количестве фильмов и сериалов», — сказал Роман.

Роману Попову мы желаем новых прекрасных ролей и проектов. И главное — здоровья!

Для справки: Роман Попов познакомился со своей женой Юлией еще в школе. Свадьбу сыграли в 2007 году. Пара воспитывает трех детей: дочерей Елизавету и Марту, а также сына Федора.