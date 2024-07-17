Эксперт по этикету Николаева — об откровениях Бони про месячные: «Воспитанные люди так не говорят»

Викторию Боню словно прорвало после участия в шоу «Выжить в Дубае». Не так давно в своем телеграме она рассказала, как Джиган на проекте ТНТ пукнул одному из членов команды в лицо. После этого рэпер на VK Fest счел нужным уточнить: «Не пукнул, а пернул. Дал газу», раскрыв тему окончательно.

А теперь Боня сочла нужным поведать своим фолловерам в соцсетях, что у нее начались критически дни, но она все равно ходит на тренировки. И попросила девушек писать в комментариях, занимаются ли они физической нагрузкой при месячных. Честно сказать, не все люди готовы слышать такие физиологические подробности. И даже у опытных журналистов от услышанного возникает ощущение неловкости… Но, может быть, мы потеряли связь с реалиями? Может быть, так откровенно говорить с подписчиками — уже норма? Прокомментировать пикантную ситуацию Teleprogramma.pro попросила Татьяну Николаеву , педагога-консультанта по этикету и деловому протоколу.

«Воспитанные люди не говорят о физиологии друг с другом вообще. Это позволительно, может быть, только с очень близкими родственниками или с врачом, но без присутствия посторонних. Более того, скажу также, что пожелания «приятного аппетита» или «будь здоров» этикет относит к разговорам о физиологии и рекомендует об этом не говорить в публичных местах. А если для Виктории Бони весь мир — это приятели, врачи и добрые родственники, то мы с вами все-таки не будем себя относить к таковым. А еще будем помнить, что физиология — это запретная тема для обсуждения в публичных местах, с малознакомыми людьми и в широком кругу людей», — прокомментировала эксперт по этикету.