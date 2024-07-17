О шраме на шее Борисовой — пластический хирург Плахотин: «Может доставлять боль, портит красоту»

Дана Борисова появилась перед журналистами со странной полоской между подбородком и шеей, похожей на шрам. Паблики тут же возмутились «хирургом-мясником», который «заштопал» ведущую.

Однако пластический хирург Владимир Плахотин заверил Teleprogramma.pro, что админы пабликов и пользователи Сети ошибаются.

«Хирург к этому шраму не имеет никакого отношения, я вижу не самую удачную постановку лифтинговых нитей в области шеи косметологом. Нить поставлена очень поверхностно и поэтому может доставлять дискомфорт и даже болевые ощущения очаровательной Дане Борисовой. Когда пропадет этот «шрам» — сказать сложно, поэтому я бы порекомендовал Дане просто убрать эту нитку, потому что она не имеет никакого эффекта, а наоборот, портит ее красоту», — прокомментировал Владимир Плахотин.