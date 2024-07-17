Почему Боня показала «черепашью голову» Воле: презрение не сумела скрыть

Виктория Боня отлично держалась в тот момент, когда звездная команда в шоу «Выжить в Дубае» отправила ее на финальные испытания. Увы, их светская львица не смогла выиграть и была вынуждена покинуть проект.

«Тебе не обидно, что ты второй раз оказываешься здесь? Что команда посылает именно тебя?» — спросил Павел Воля Викторию Боню.

«Мне не обидно. Мне приятно, что я не отсиживалась и не предавала себя. Мне не понятно поведение Тора, такого большого парня, который прячется за другими ребятами и не проявляет себя. Удивительно, что мужчины в нашем коллективе ведут себя…» — сказала Боня, сделав паузу.

«Ссыкотно», — закончил речь Бони Воля, и она согласилась с ним.

Свои слова Виктория Боня говорила спокойно, но опытный профайлер Илья Анищенко увидел в ее поведении сильнейший стресс.

«Она облизывает губы и прячет голову в плечевой пояс. Это так называемая черепашья голова — признак стресса, того, что ей сложившаяся ситуация сильно неприятна. Печали, гнева и сожаления она не испытывает», — прокомментировал Анищенко.

Профайлер также заметил, что Виктория Боня не лгала, комментируя ситуацию.