Юрист Никитина о дележке детей Нюши с мужем: «Характеристики из поликлиники могут сыграть роль»

Супруги не смогли договоритьсяо том, с кем останутся их дочь и сын. Теперь их ждут в суде 15 августа, сообщает телеграм-канал Dark Voice. Родителям пока предлагается самим определиться с местом проживания детей.

Екатерина Никитина , юрист, член Союза юристов-блогеров, рассказала Teleprogramma.pro, что права родителей установлены главой 12 Семейного кодекса РФ. И в ней обозначено, что у обоих родителей равные права и равные обязанности.

«Даже если они не достигнут до 15 августа согласия, дело рассмотрят по общим правилам с учетом интересов детей», — сказала эксперт.

По словам юриста, в соответствии с ч. 3 ст. 65 СК РФ, при определении места жительства детей суд будет учитывать в первую очередь интересы детей.

«А именно: сохранятся ли привычные для детей условия проживания, доступ к школе, детскому саду, общение с друзьями, возможность ходить на кружки. Рассмотрение такого иска производится обязательно с участием представителя органов опеки и попечительства.

Представитель опеки делает осмотр места жительства обоих родителей, общается с ребенком, устанавливает привязанность к каждому из родителей, дополнительно по требованию суда может быть направлен запрос на проведение психологического тестирования школьным или детсадовским психологом.

Смена привычного места жительства, уровень участия в жизни ребенка каждого из родителей, психологическая привязанность к другим членам семьи в каждой из семей, режим работы родителей и характеристика из поликлиники по месту жительства может сыграть значительную роль в исходе дела», — уточнила Екатерина Никитина.

При этом материальная составляющая (обеспеченность родителей, наличие квартиры или дома в собственности) учитывается, но не является определяющим фактором при решении данного вопроса, заметила собеседница издания.

«Грамотный юрист построит дело на привязанности детей к каждому из родителей, уровне жизни детей, участие родителя в их развитии и воспитании и доступности детей к привычной для них среде. Также стоит учесть, что определение места жительства детей не равно определению порядка общения с ребенком. Порядок общения (поездки по выходным и в отпуска) устанавливаются в отдельном процессе», — сказала Екатерина Никитина.