Торнике озверел от слов Бони. Как можно говорить такое грузину?

Виктория Боня ушла из проекта ТНТ «Выжить в Дубае», высказав не самые приятные вещи в адрес мужчин своей команды. Она заявила, что у них кое-что «перепелиное».

Сильная половина коллектива промолчала, стиснув зубы. И только грузинский музыкант, спортсмен и шоумен Торнике Квитатиани возмутился: «Ты про всех?!» Виктория Боня твердо ответила: «Пока про всех».

Сказать такое грузину, конечно, сильное решение. Как заметил профайлер Илья Анищенко, Торнике Квитатиани на самом деле хотел ответить Вике Боне что-то еще, но сдержался.

«Он поджал губы. Виден подавленный сильный гнев», — прокомментировал эксперт Teleprogramma.pro.

Торнике позже заявил, что решил не становиться джентльменом в пользу Виктории Бони, поскольку на кону стоит 10 миллионов рублей. Их он хочет заработать для своей семьи.