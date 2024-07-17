Профайлер Анищенко — об отношении Бони к звездам в «Выжить в Дубае»: «Отвращение»

Виктория Боня поразила многих поклонников шоу «Выжить в Дубае» своим уверенным и спокойным поведением. Выпускница «Дома-2» настойчиво продвигала свою позицию не терять человеческое лицо даже в условиях шоу и борьбы за 10 млн рублей.

В итоге светскую львицу звезды отправили в игру на вылет. Боня гордо продефилировала к ведущим и произнесла речь о том, что принципиально ни с кем не договаривалась, чтобы выгнать Торнике вместо себя. Дескать, она это считает унизительным.

Профайлер Илья Анищенко, наблюдая за поведением Виктории, пришел к выводу, что на самом деле она испытывала серьезный стресс в этот момент и даже отвращение к членам своей команды.

По словам эксперта, этому свидетельствовали поджатые губы Бони, сглатывания слюны, закрытая поза, опущение бровей, прикосновения к шее.

«Прикосновения к шее — это для женщины проявление сильного стресса. Особенно когда она почесывает ее ногтями», — прокомментировал эксперт.