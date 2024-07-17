О Кадышевой, которая зажгла с сыном на VK Fest, критик Бабичев: «Заставит танцевать даже самых угрюмых»

Певица Надежда Кадышева выступила на VK Fest. 65-летняя артистка вместе с сыном Григорием Костюком исполнила свой хит «Плывет веночек».
Кадышева отплясывала на сцене, а зрители, в основном молодая аудитория, ей подпевали. В этом году композиции Надежды Кадышевой были в трендах в соцсетях. О том, почему певица-народница популярна у молодежи, рассказал Teleprogramma.pro музыкальный критик
«По моим наблюдениям, песни в ее исполнение могут поднять даже самых угрюмых людей, которые вообще не любят и не умеют танцевать. Про русских людей говорят, что они любят минорную музыку, погрустить, поразмышлять о вечном. Но мы также любим и что-то разудалое из разряда «развернись душа» или «гуляй, Вася». Поэтому здесь Кадышева — стопроцентное попадание под запрос. Когда тебе нужна гулянка и вечеринка, это как раз-таки к ней», — отметил критик.
Он также напомнил, что Надежда Кадышева — первая из российских артисток, которая начала работать с фрешменами.
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«Когда была на пике популярности «Фабрика звезд», Кадышева спела с Антоном Зацепиным «Широка река», и эта песня стала очень популярна и у старшего поколения, и у молодежи. Думаю, у нее и ее супруга-продюсера есть какая-то чуйка: что нужно брать в репертуар, с кем нужно спеть и на каком мероприятии появиться», — заявил Бабичев.
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