О Кадышевой, которая зажгла с сыном на VK Fest, критик Бабичев: «Заставит танцевать даже самых угрюмых»

Певица Надежда Кадышева выступила на VK Fest. 65-летняя артистка вместе с сыном Григорием Костюком исполнила свой хит «Плывет веночек».

Кадышева отплясывала на сцене, а зрители, в основном молодая аудитория, ей подпевали. В этом году композиции Надежды Кадышевой были в трендах в соцсетях. О том, почему певица-народница популярна у молодежи, рассказал Teleprogramma.pro музыкальный критик Евгений Бабичев .

«По моим наблюдениям, песни в ее исполнение могут поднять даже самых угрюмых людей, которые вообще не любят и не умеют танцевать. Про русских людей говорят, что они любят минорную музыку, погрустить, поразмышлять о вечном. Но мы также любим и что-то разудалое из разряда «развернись душа» или «гуляй, Вася». Поэтому здесь Кадышева — стопроцентное попадание под запрос. Когда тебе нужна гулянка и вечеринка, это как раз-таки к ней», — отметил критик.

Он также напомнил, что Надежда Кадышева — первая из российских артисток, которая начала работать с фрешменами.

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