Косметолог Мухина объяснила, зачем звезды колют себе в лицо сперму лосося: «Реставрация хромосом»

Врач-косметолог Марият Мухина в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала набирающий популярность у западных звезд тренд на инъекции со спермой лосося. Считается, что такая процедура по уходу за лицом помогает уменьшить морщины и подтянуть кожу.

«У нас давно уже используется молоки (семенные железы) осетровых рыб в препаратах для косметологии. Они содержит полидезоксибонуклеотиды (ПДРН), вещества, из которых состоит ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота. Семенные железы как бы ремонтируют ДНК ядра клетки, из которых состоят хромосомы. Чтобы реставрировать белки кожи (коллаген и эластин) нам нужны аминокислоты, а чтобы отремонтировать хромосомы, нужны ПДРН, которые в огромном количестве содержатся в молоке рыб», — заявила специалист.

Она напомнила об открытии Леонарда Хейфлика, который в 1961 году обнаружил, что клетки человека, размножающиеся в инкубаторе, умирают после приблизительно 50 делений и начинают проявлять признаки старения по мере приближения к этой границе. Максимальное число делений клеток зависит от их типа и сильно разнится в различных организмах.

Для большинства клеток человека предельное количество делений по Хейфлику составляет 52. Считается, что это связано с уменьшением длины теломер, специальных участков ДНК на концах хромосом. От этого каждая последующая клетка хуже предыдущей подобно тому, как каждая следующая ксерокопия картинки отличается от ее предшественницы.

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Тем, кто не может себе позволить кремы и инъекции с семенем ценных сортов рыб, Мухина посоветовала употреблять в пищу молоки обычной рыбы, например сельди. Они также будут способствовать омоложению всего организма.