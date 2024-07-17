Нетребко в ярком платье с принтом «яблочки» похвалила стилист: «Цветочки» делают женщин доярками из Хацапетовки»

Оперная дива Анна Нетребко, объявившая о разводе с Юсифом Эйвазовым, начала чаще публиковать в соцсетях свои фотографии в различных нарядах.

На днях она выложила снимки, на которых предстала в кокетливом коротком платье с ярким принтом, сумкой-корзинкой и открытых босоножках.

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Стилист Надежда Чеснокова оценила летний образ Нетребко. Она считает, что эффектную брюнетку украшает яркая цветовая гамма и контрастность.