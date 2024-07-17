Нетребко в ярком платье с принтом «яблочки» похвалила стилист: «Цветочки» делают женщин доярками из Хацапетовки»

Оперная дива Анна Нетребко, объявившая о разводе с Юсифом Эйвазовым, начала чаще публиковать в соцсетях свои фотографии в различных нарядах.
На днях она выложила снимки, на которых предстала в кокетливом коротком платье с ярким принтом, сумкой-корзинкой и открытых босоножках.
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Стилист
«Есть женщины, которых «цветочки» делают доярками из Хацапетовки. Умные женщины это знают и цветочные принты не носят. Но летом-то хочется ярких цветастых платьев! И на помощь приходят другие яркие принты, например, с яблочками, как у Анны Нетребко.
Помимо верно выбранного принта образ в принципе хорош: платье-рубашка длины мини, модная сумка в форме корзинки, базовые летние вневременные босоножки, которые в паре с сумкой того же цвета стали трендовым элементом образа. Анна высококонтрастная, и яркие цвета ее украшают. Ее внешность выигрывает от контрастных сочетаний», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
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