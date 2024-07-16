Хирург о Дане Борисовой со шрамом от уха до уха: «Такую операцию мог сделать только шулер-гастарбайтер»

Телеведущая Дана Борисова месяц назад сделала подтяжку подбородка. Во время интервью одному из телеграм-каналов Борисова предстала с ужасным рубцом на шее. Шрам тянулся от одного уха к другому. Звезда скандальных шоу призналась, что боится еды, поэтому постоянно откладывает приемы пищи.
Внешний вид 47-летней блондинки шокировал пользователей соцсетей. «Она сама себе, может, пыталась кожу отрезать?», «Ощущение, будто голову новую пришили, фильмы ужасов в реальной жизни», — отмечают они.
Врач-косметолог, диетолог
«Дана Борисова — пример таких отклонений. Она говорит, что боится еды, а мы смотрим и боимся за нее, потому что в зоне овала лица всю шею обезображивает шов то ли после хирургической операции, то ли после какого-то сильного сдавливания тканей. Я в своей практике использую нитевой лифтинг, но после наших косметологических процедур таких швов не останется, если они сделаны правильно, по протоколу.
Считаю, что у Борисовой был хороший овал лица, она перенесла уже несколько пластических операций, сильно похудела и показаний для подтяжки лица у нее нет. Но именно дисморфофобия толкает ее на такие эксперименты, и поэтому она подвергает риску в первую очередь свое здоровье», — заявила Мухина в беседе с Teleprogramma.pro.
Фото: кадр видео
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Пластический хирург
«Таких операций в классической пластической хирургии не существует. Если кто-то выполнил такую операцию, то это шулер-гастарбайтер. За пределами разума, то что ей сделали. Это какая-то катастрофа, просто тяжкий вред здоровью. Такой шов останется навсегда. Швы никуда не исчезают. Часто россияне ездят в Азию, в Таиланд, где отношение хирургов к пациентам и послеоперационным рубцам совсем иное», — отметил Короткий.
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