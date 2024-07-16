Хирург о Дане Борисовой со шрамом от уха до уха: «Такую операцию мог сделать только шулер-гастарбайтер»

Телеведущая Дана Борисова месяц назад сделала подтяжку подбородка. Во время интервью одному из телеграм-каналов Борисова предстала с ужасным рубцом на шее. Шрам тянулся от одного уха к другому. Звезда скандальных шоу призналась, что боится еды, поэтому постоянно откладывает приемы пищи.

Внешний вид 47-летней блондинки шокировал пользователей соцсетей. «Она сама себе, может, пыталась кожу отрезать?», «Ощущение, будто голову новую пришили, фильмы ужасов в реальной жизни», — отмечают они.

Врач-косметолог, диетолог Марият Мухина считает, что Дана Борисова страдает дисморфофобией. Это психическое расстройство, при котором человек убежден в наличии определенных дефектов в своей внешности, опасается того, что окружающие заметят «недостатки» и начнут насмехаться. Такое убеждение трудно или невозможно изменить, оно влияет на поведение человека и негативно сказывается на различных аспектах его жизни.