«Сысоева и Стоун точно врут!»: Боню вымели как мусор с «Выжить в Дубае»

Виктория Боня смогла остаться в четвертом серии шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ (ушел Вячеслав Чепурченко), но все-таки отправилась домой в выпуске № 5. Звезды вновь проголосовали против нее, но уже с иной сопроводительной речью.

На сей раз они настаивали, что голосуют «не против нее, а за», дескать, она сильная и сможет одолеть соперника в испытаниях на вылет с представителем из «народников». Однако Виктория Боня проиграла плотнику Андрею Зубенко, как и в прошлый раз Вячеслав Чепурченко не выдержал битвы со студенткой Анной Галянт.

Профайлер Илья Анищенко, наблюдая за поведением звезд, заметил, что Оксана Самойлова на самом деле не хотела выдворения Виктории Бои из проекта. И тому есть определенные доказательства. А вот Надя Сысоева и Саша Стоун, которые тоже заявили, что ждут возвращения звезды «Дома-2» в проект, явно лгали.

«Сысоева и Стоун точно не ждали возвращения Бони. Это видно по сильному поджатию их губ, когда они говорят про нее», — прокомментировал для Teleprogramma.pro профайлер.