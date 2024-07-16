Профайлер Филатов заявил, что Лось не может мотивировать команду в «Последнем герое»: «Нужны победы»

В третьем выпуске «Последнего героя», показанном на ТВ-3, самым зрелищным оказался поединок на подушках. Участники команд «Племя медведей» и «Племя волков» выбирали себе соперника и должны были с помощью надувной подушки столкнуть его с плота в воду. Вождь «волков» Александр Лось в этом состязании оказался слабее «медведя» Алана Царикаева и трижды ему проиграл.

При этом у Лося была возможность вызвать на поединок Александру Маслакову, но он отказался. Александр объяснил это тем, что не дерется с женщинами.

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По оценке профайлера Алексея Филатова , рассуждения Лося о благородстве, на самом деле, слабая позиция, в том числе и как лидера.