Профайлер Филатов заявил, что Лось не может мотивировать команду в «Последнем герое»: «Нужны победы»

Вожак «волков» трижды уступил Алану Царикаеву. Фото: ТВ-3

Александр Лось — неэффективный лидер.

В третьем выпуске «Последнего героя», показанном на ТВ-3, самым зрелищным оказался поединок на подушках. Участники команд «Племя медведей» и «Племя волков» выбирали себе соперника и должны были с помощью надувной подушки столкнуть его с плота в воду. Вождь «волков» Александр Лось в этом состязании оказался слабее «медведя» Алана Царикаева и трижды ему проиграл.

При этом у Лося была возможность вызвать на поединок Александру Маслакову, но он отказался. Александр объяснил это тем, что не дерется с женщинами. 

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По оценке профайлера Алексея Филатова, рассуждения Лося о благородстве, на самом деле, слабая позиция, в том числе и как лидера. 

«Он действительно три раза подряд проиграл и объяснял это то ударом локтем в нос, то тем, что подвернул ногу. Все эти «объяснялки», на удивление, до сих пор работают. Александр Лось не обладает мотивирующей харизмой, в которой нуждается племя. 

Он хорошо рассуждает и объясняет, но нужна сила, дела и победы. Быть добрым лидером и эффективным — это разное. Лось не умеет второго и понимает это, но пользуется своей сильной стороной: умением объяснять, заговорить, переубедить. Но не победить», — рассказал эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

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