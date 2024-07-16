Профайлер Филатов заявил, что Лось не может мотивировать команду в «Последнем герое»: «Нужны победы»

В третьем выпуске «Последнего героя», показанном на ТВ-3, самым зрелищным оказался поединок на подушках. Участники команд «Племя медведей» и «Племя волков» выбирали себе соперника и должны были с помощью надувной подушки столкнуть его с плота в воду. Вождь «волков» Александр Лось в этом состязании оказался слабее «медведя» Алана Царикаева и трижды ему проиграл.
При этом у Лося была возможность вызвать на поединок Александру Маслакову, но он отказался. Александр объяснил это тем, что не дерется с женщинами.
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По оценке профайлера
«Он действительно три раза подряд проиграл и объяснял это то ударом локтем в нос, то тем, что подвернул ногу. Все эти «объяснялки», на удивление, до сих пор работают. Александр Лось не обладает мотивирующей харизмой, в которой нуждается племя.
Он хорошо рассуждает и объясняет, но нужна сила, дела и победы. Быть добрым лидером и эффективным — это разное. Лось не умеет второго и понимает это, но пользуется своей сильной стороной: умением объяснять, заговорить, переубедить. Но не победить», — рассказал эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
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