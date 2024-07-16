Самойлову нельзя винить в нечестном отношении к Боне в «Выжить в Дубае»: доказательства

В последнем выпуске шоу «Выжить в Дубае» проект ТНТ покинула Виктория Боня. На тот момент светская львица успела сдружиться с Джиганом и Оксаной Самойловой, перебравшись к ним в палатку. Однако супруги проголосовали за Викторию Боню все равно.

Напоследок Оксана Самойлова произнесла трогательную речь о том, что она «голосует не против Вики, а за нее», пытаясь убедить публику, что ждет ее возвращения в шоу. Но тогда почему она не отдала свой голос за Торнике Квитатиани? Неужели мужчина в проекте важнее дружбы?

Мы попросили профессионального профайлера Илью Анищенко проанализировать поведение Оксаны Самойловой во время произнесения ею речи о хорошем отношении к Виктории Боне. И он пришел к выводу, что жена Джигана не врет… Да уж, холодность и расчетливость некоторых людей может поразить воображение даже бывалых…

«Придраться не к чему! Говорит открыто и честно. Правда, после своих слов она губы поджимает. Но это может быть как признаком лжи, так и недовольством, что она так поступает», — высказался профайлер.