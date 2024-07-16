Профайлер Филатов — об Искандаровой на «Последнем герое»: «Разрушает серьезный настрой команды на победу»

В третьем выпуске реалити-шоу «Последний герой» появилась новая участница. «Племя медведей» усилила Евгения Искандарова. Она известна как победительница проекта «Новые звезды в Африке». Также Евгения показала себя с сильной стороны в «Сокровищах императора».
Соплеменники, судя по выражениям их лиц, не сильно обрадовались ее приходу, кроме комика Ивана Пышненко, который знает Искандарову очень давно.
Профайлер
«В таких ситуациях всегда приятно видеть тех, кого знаешь давно. В этом случае его реакция правдивая. Сашей Маслаковой Евгения Искандарова действительно рассматривается как конкурент. Женя активная, шустрая, привлекающая внимание. Саша это чувствует и интуитивно настраивается против нее. В дальнейшем их конфликт почти неизбежен.
Николай Сердюков как лидер опасается, что Искандарова будет перетягивать внимание племени на себя, что может снизить эффективность его управления за счет увеличения нарушений дисциплины и несерьезного отношения к происходящему. Он не видит в ней лидера, а, скорее, видит обузу для команды», — отметил эксперт.
По его оценке, после проигрыша в первом соревновании с участием Евгении, где она должна была составить из букв фразу, команда не особо расстроилась. Кроме Сердюкова.
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«Он явно доверять после этого проигрыша Искандаровой не будет. С его точки зрения, она разрушает серьезный настрой команды на победу», — заявил Филатов.
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