Профайлер Филатов — об Искандаровой на «Последнем герое»: «Разрушает серьезный настрой команды на победу»

В третьем выпуске реалити-шоу «Последний герой» появилась новая участница. «Племя медведей» усилила Евгения Искандарова. Она известна как победительница проекта «Новые звезды в Африке». Также Евгения показала себя с сильной стороны в «Сокровищах императора».

Соплеменники, судя по выражениям их лиц, не сильно обрадовались ее приходу, кроме комика Ивана Пышненко, который знает Искандарову очень давно.

Профайлер Алексей Филатов подтвердил в беседе с Teleprogramma.pro, что реакция Пышненко была искренняя.

«В таких ситуациях всегда приятно видеть тех, кого знаешь давно. В этом случае его реакция правдивая. Сашей Маслаковой Евгения Искандарова действительно рассматривается как конкурент. Женя активная, шустрая, привлекающая внимание. Саша это чувствует и интуитивно настраивается против нее. В дальнейшем их конфликт почти неизбежен. Николай Сердюков как лидер опасается, что Искандарова будет перетягивать внимание племени на себя, что может снизить эффективность его управления за счет увеличения нарушений дисциплины и несерьезного отношения к происходящему. Он не видит в ней лидера, а, скорее, видит обузу для команды», — отметил эксперт.

По его оценке, после проигрыша в первом соревновании с участием Евгении, где она должна была составить из букв фразу, команда не особо расстроилась. Кроме Сердюкова.

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