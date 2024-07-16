Появившуюся в «Последнем герое» Искандарову уличили в обмане: «Это верный признак»

На ТВ-3 вышел третий выпуск реалити-шоу «Последний герой». Главным сюрпризом стало пополнение команд. Так, в «Племя медведей» пришла комик Евгения Искандарова. Ранее она участвовала во многих шоу, в их числе «Новые звезды в Африке» и «Сокровища императора». В первом проекте Искандарова стала победительницей.
Евгения заверила, что «Последний герой» станет ее последним реалити-шоу.
«Я почему-то стала заядлым поклонником реалити-шоу. Это мое последнее участие. Серьезно говорю. Я в последний раз. Я больше никогда…» — заявила она.
Профайлер
«Это довольно парадоксальная фраза. Казалось бы, «заядлый поклонник» и «больше никогда». Когда заявляют: «Я вам серьезно говорю» и не договаривают по принципу: «Я сейчас участвую в шоу в последний раз. Я больше никогда не буду участвовать в таких шоу», то это верный признак обмана. Евгения сейчас готова сказать все что угодно, чтобы показаться безопасной и получить свое участие. А дальше — видно будет: она не отвергает различные варианты», — сообщил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
По его словам, эти подозрения усиливаются еще и тем, что у Искандаровой психотип личности, слишком склонный к преувеличению, ярким эмоциям и легкому отношению к обязательствам.
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«В дальнейшей речи она еще раз дает версию, обесценивающую ее стремление принять участие в шоу, чтобы ее не воспринимали как конкурента: «Мне вообще не очень сильно хотелось уезжать из дома….» — отметил Филатов.
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