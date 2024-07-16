Косметолог Мухина — о внешности 20-летней «мисс Москва – 2024»: «Нетронутое лицо, но очень мощная асимметрия»

В российской столице прошел конкурс красоты «Мисс Москва – 2024». Титул самой красивой девушки города завоевала 20-летняя модель Лилиана Булатова. В соцсетях обсуждают внешность девушки, многие считают, что у Лилианы естественная красота, она не делала пластические операции и не колола ботокс.

Дермато-косметолог Марият Мухина заявила, что у Булатовой действительно отсутствуют следы вмешательства. Однако у девушки видна асимметрия лица.

«Считаю, что без переборов тут не обошлось. Если мы за натуральность будем считать прыщи и асимметрию лица, то утратим понимание красоты. То есть мы видим действительно нетронутое лицо, но очень мощную асимметрию улыбки. Асимметрия лица может быть связана с медицинскими проблемами. Например, указывать на наличие диспропорций в развитии лицевых костей или мышц, что в некоторых случаях может привести к функциональным проблемам: сложности с жеванием или разговором, преждевременному изнашиванию зубной эмали и бруксизму. Именно поэтому эталонами красоты считаются симметричные лица. Белла Хадид была признана самой красивой женщиной планеты именно из-за симметрии ее лица», — пояснила Мухина в беседе с Teleprogramma.pro.

По ее словам, такой дефект внешности может быть устранен в кабинете косметолога-дерматолога. Это делается путем инъекции нейротоксина, либо нитевого лифтинга, либо акупунктуры лица с микротоками. Также можно использовать иглоукалывание, которое снимает неправильный тонус мимических мышц, вызывающий асимметрию.

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Что касается кожи победительницы конкурса «Мисс Москва», то она нуждается в определенном уходе и шлифовке, считает специалист.