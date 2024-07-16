«Глоток свежего воздуха»: обладательницу титула «Мисс Москва» и 150-килограммовую «мисс Алабаму» сравнила косметолог

Не так давно в российской столице прошел городской конкурс красоты. Титул «Мисс Москва – 2024» завоевала 20-летняя танцовщица и модель Лилиана Булатова. Пользователи соцсетей отметили, что в лице Лилианы победила грация, стройность, и натуральная красота. Они привели в сравнение последние конкурсы красоты в США.

В этом году в американском штате Алабама в конкурсе красоты победила 23-летняя модель Сара Милликен весом почти в полтора центнера. Как отмечает врач-косметолог и диетолог Марият Мухина , российские красавицы действительно кардинально отличаются от победительниц американских конкурсов красоты.

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