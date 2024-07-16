«Глоток свежего воздуха»: обладательницу титула «Мисс Москва» и 150-килограммовую «мисс Алабаму» сравнила косметолог

Титул «Мисс Москва – 2024» завоевала 20-летняя Лилиана Булатова. Фото: Global Look Press

Происходит попытка насаждения в мире новых стандартов женской красоты.

Не так давно в российской столице прошел городской конкурс красоты. Титул «Мисс Москва – 2024» завоевала 20-летняя танцовщица и модель Лилиана Булатова. Пользователи соцсетей отметили, что в лице Лилианы победила грация, стройность, и натуральная красота. Они привели в сравнение последние конкурсы красоты в США. 

В этом году в американском штате Алабама в конкурсе красоты победила 23-летняя модель Сара Милликен весом почти в полтора центнера. Как отмечает врач-косметолог и диетолог Марият Мухина, российские красавицы действительно кардинально отличаются от победительниц американских конкурсов красоты.

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«В США стандарты женской красоты возвращаются к эталонам первобытно-общинного строя, которые демонстрирует женская статуэтка возрастом тридцать тысяч лет, так называемая Венера Виллендорфская с непомерно большими грудями, животом и бедрами. В Америке идеи бодипозитива насаждаются через признание самой красивой женщины с морбидным ожирением. По сути, это идея инвалидизации общества путем набора массы тела. В США уже меняют всю индустрию товаров массового потребления: от стульев до сидений самолетов, поскольку люди не помещаются на одно. 

Морбидное ожирение — смертельное состояние, которое нужно лечить. Человек разумный должен контролировать свои параметры, которые будут давать нормальное функционирование организма.  В этом плане выделяется наша страна, где все-таки сохраняются эталоны человеческой красоты. От наших красавиц идет импульс молодости, энергии, грации. Они демонстрируют красоту от здоровья. Это как глоток свежего воздуха в пространстве конкурсов, где девушка с ожирением стала эталоном американской красоты», — заявила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.

Фото: соцсети Сары Милликен

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