Беккужев объяснил, почему «Выжить в Дубае» зрелищнее, чем «Последний герой»: «Ребята-хайпожоры умеют создавать скандал»

На российских телеканалах в летнем сезоне стартовали несколько реалити-шоу. Особое внимание телезрителей привлекли шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ и «Последний герой» на ТВ-3. После трех выпусков «Последнего героя» это шоу получило много отрицательных отзывов. Зрители считают, что оно менее зрелищное и интересное, чем «Выжить в Дубае»: конкурсы однообразные, нет интриг и выяснения взаимоотношений между героями.
Ведущий «Дома-2», журналист Антон Беккужев считает, что, хотя оба шоу относятся к жанру реалити, они абсолютно разные.
«Последний герой» — классическое экстремальное реалити-шоу, одно из первых «выживалити» на российском ТВ. У участников, живущих в суровых условиях, нет ничего для того, чтобы они себя чувствовали в комфорте. У девушек нет не то чтобы косметики, но даже зеркала. Герои сами добывают огонь, готовят на костре и строят из веток и палок хижины, отмечает журналист.
«В шоу «Выжить в Дубае» есть элемент с пятизвездочным отелем, команды могут меняться. И та же звездная команда то находится в пустыне, то в отеле. Но в любом случае девушки всегда накрашены, у них есть возможность пользоваться косметикой. Конечно, им тоже приходится строить себе хижины, но все материалы для постройки им дали. «Последний герой» — жесткий проект, а «Выжить в Дубае» — более глянцевый», — заявил Беккужев.
По его мнению, в «Последнем герое» меньше интриг и скандалов, в том числе потому, что там другой состав участников, они не такие скандальные, как их «коллеги», выживающие в Дубае.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Вика Боня, Саша Стоун, Оксана Самойлова и Джиган — все эти ребята хайпожоры. Они как раз умеют создавать скандал и иногда даже раздувать из мухи слона. Из-за того, что они не могли решить, кто в какой хижине будет жить, у них разгорелся огромный скандал. Это профессиональные шоумены и блогеры.
А ребята из «Последнего героя» сами по себе как личности, мне кажется, менее скандальные. Там есть только блогер Николай Сердюков, который умеет создавать хайп. Остальные нацелены на выживание, и это даже правильно, потому что все-таки нужно бороться за победу и выстраивать между собой отношения», — резюмировал телеведущий.
Читайте также: