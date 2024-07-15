Беккужев объяснил, почему «Выжить в Дубае» зрелищнее, чем «Последний герой»: «Ребята-хайпожоры умеют создавать скандал»

На российских телеканалах в летнем сезоне стартовали несколько реалити-шоу. Особое внимание телезрителей привлекли шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ и «Последний герой» на ТВ-3. После трех выпусков «Последнего героя» это шоу получило много отрицательных отзывов. Зрители считают, что оно менее зрелищное и интересное, чем «Выжить в Дубае»: конкурсы однообразные, нет интриг и выяснения взаимоотношений между героями.

Ведущий «Дома-2», журналист Антон Беккужев считает, что, хотя оба шоу относятся к жанру реалити, они абсолютно разные.

«Последний герой» — классическое экстремальное реалити-шоу, одно из первых «выживалити» на российском ТВ. У участников, живущих в суровых условиях, нет ничего для того, чтобы они себя чувствовали в комфорте. У девушек нет не то чтобы косметики, но даже зеркала. Герои сами добывают огонь, готовят на костре и строят из веток и палок хижины, отмечает журналист.

«В шоу «Выжить в Дубае» есть элемент с пятизвездочным отелем, команды могут меняться. И та же звездная команда то находится в пустыне, то в отеле. Но в любом случае девушки всегда накрашены, у них есть возможность пользоваться косметикой. Конечно, им тоже приходится строить себе хижины, но все материалы для постройки им дали. «Последний герой» — жесткий проект, а «Выжить в Дубае» — более глянцевый», — заявил Беккужев.

По его мнению, в «Последнем герое» меньше интриг и скандалов, в том числе потому, что там другой состав участников, они не такие скандальные, как их «коллеги», выживающие в Дубае.

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