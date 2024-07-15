Ермакова — про Квитатиани: «Как говно мотается в проруби без своего мнения»

Надежда Ермакова призналась, что сильно разочаровалась в Оксане Самойловой, Джигане, Надежде Сысоевой и Саше Стоуне, на которых была подписана. Теперь она не просматривает их странички, подписка отменена. Произошло это после просмотра на ТНТ шоу «Выжить в Дубае».

Выпускница «Дома-2» считает, что «сохранить лицо» в команде знаменитостей удалось только Анне Седоковой и Виктории Боне, которые ратовали за сохранение моральных ценностей даже в формате игры и шоу.

В беседе с журналистом Teleprogramma.pro от Надежды Ермаковой досталось даже Славе Чепурченко и Торнике Квитатиани, которые до последнего пытались оставаться в либеральной позиции.

«Положительными героями их трудно назвать. Болтаются как говно в проруби без своего мнения», — высказалась Ермакова.

Напомним, Виктория Боня, уходя с проекта «Выжить в Дубае», заявила, что у мужчин ее команды кое-что «перепелиное». А когда Торнике Квитатиани решил уточнить: «У всех?» — она твердо ответила: «У всех!»