Обросшему сыну Королевой стилист посоветовала сделать стрижку и сбрить бородку: «Не придают брутальности»

Сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) уже несколько лет отращивает волосы. Их длина достигла плеч, поэтому Архип Глушко задумался о смене прически. Также Глушко-младший отрастил бородку и усы.
Королева в своих соцсетях устроила голосование. Она спросила подписчиков, стоит ли ее сыну менять имидж. Многие фанаты артистки заявили, что Архипу подойдет короткая стрижка, а также посоветовали ему сбрить жидкую растительность на лице, которая, по их мнению, парня не украшает.
С такой точкой зрения отчасти согласилась стилист-имиджмейкер
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«Многие мужчины сегодня рассматривают идею отрастить усы и бороду. Они считают, что это придаст брутальности и эпатажа. И очень зря. Усы и борода идут не всем. Важно учитывать особенности внешности.
Архипу в его молодые годы усы и борода не придают особой брутальности, а наоборот, скрывают его индивидуальность. Стрижка будет подчеркивать его уникальность и создаст запоминающийся образ молодого человека», — уверена стилист.
Фото: соцсети Наташи Королевой
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