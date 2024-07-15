Коварная Маслакова возглавит заговор против Искандаровой на «Последнем герое», уверен Беккужев

В третьем выпуске шоу «Последний герой» появились две новые участницы. В «Племя медведей» пришла Евгения Искандарова, а команду «волков» усилила Надежда Ангарская.

Ажиотаж вызвало появление Искандаровой, которая принимала участие во многих реалити-шоу. До этого момента в «Племени медведей» была лишь одна девушка, Александра Маслакова. По мнению телеведущего Антона Беккужева, Александра восприняла Евгению как свою конкурентку и испытывает к ней личную неприязнь.

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«Происходит борьба девушек, которые внешне похожи, — ярких и эффектных блондинок. Это борьба за внимание мужчин. Очень интересная история, думаю, она будет развиваться и мы увидим еще конфликты между Женей и Сашей. Причем Александра в открытую не конфликтует с Евгений, она все делает за спиной. Например, признается, что хотела, чтобы Женя проиграла. То есть даже была готова к тому, что ее племя проиграет испытание, лишь бы только в грязь лицом упала Искандарова.

Маслакова довольно коварная, думаю, она может плести интриги за спиной и на следующем совете собрать заговор против Евгении. Александра хочет выглядеть более эффектно и выигрышно рядом с Женей, поэтому применяет такие изощренные и незаметные способы. Так что, скорее всего, конфликт между двумя девушками обязательно продолжится», — заявил Беккужев в беседе с Teleprogramma.pro.