Лось теряет авторитет и может покинуть шоу «Последний герой» — телеведущий Беккужев

На телеканале ТВ-3 вышел очередной выпуск реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон». «Племя волков» лишилось еще одного участника. Проект покинула актриса Ксения Суркова, против нее было отдано два голоса из пяти.

На шоу у Ксении завязались романтические отношения с вождем племени Александром Лосем. Они близко общались и проводили время вместе. Голосование против Сурковой может означать, что авторитет Лося пошатнулся, считает телеведущий Антон Беккужев.

«Романтическая линия была разрушена, потому что Ксению Суркову выгнали голосованием совета племени. Лось — сильный мужчина, человек с яркими амбициями, который всегда претендует на победу и лидерство. Это было с ним и в предыдущем проекте «Выжить в Самарканде», где он принимал участие. Однако близкую к нему участницу, можно сказать, его девушку, выгоняют. Это может говорить о том, что авторитет Александра не такой сильный, хотя внешне он пытается показать себя крутым лидером», — заявил Беккужев.

По его мнению, если действительно авторитет Лося был столь беспрекословен, он смог бы убедить племя не голосовать против Ксении, которая так ему близка.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .