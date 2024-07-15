Как повысить работоспособность в жару, объяснила психолог Пирогова

В некоторых российских регионах установилась экстремально жаркая погода, температура воздуха днем превышает +40 градусов. Сильная жара плохо влияет не только на физическое здоровье, но и на психику. У многих людей снижается продуктивность работы, отмечает психолог Ирина Пирогова .

Школьники начинают плохо учиться из-за жары, усвояемость материалов падает, именно поэтому летом у большинства из них каникулы. Однако работу никто не отменял, хотя в духоту в офисе не хочется ничего делать.

Психолог посоветовала подумать об отпуске. Спланируйте его продуктивно, и тогда, сидя даже в душном офисе без кондиционера, вы сможете поработать как следует.

Считается, что в холодное время года люди чаще подвержены депрессиям, но это не так, в жару часто опускаются руки, хочется сидеть и ничего не делать. Человек становится нервным, кажется, что ничего не получается и все идет против него.

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