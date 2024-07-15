Об отказе Долиной брать цветы у поклонницы — эксперт по этикету Николаева: «Странно и не очень вежливо»

В Челябинске Лариса Долина не стала принимать букет на концерте из рук одной зрительницы. Звезда сослалась на аллергию, узнав, что в композиции есть лилии. При этом певица сделала это довольно ультимативно, отведя руку поклонницы в сторону.

Многим пользователям Сети такое поведение Ларисы Долиной не понравилось.

«Очень некрасиво... Всегда уважала ее как женщину и певицу, но тут прямо... не комильфо», — написала пользовательница Сети под ником Наталья. «Последнее время что-то она совсем зазналась», — отметилась Ирина. «Можно и не озвучивать, что аллергия на эти цветы, на мой взгляд. Молча отдать помощнику, и все. Со сцены этого не нужно было делать... Ну, уже случилось как случилось. А зрительницу жаль, ей неприятно», — прокомментировала Кристина Александровна. «Очень стали капризны в старости», — высказался пользователь ALOHA.

Татьяна Николаева , педагог-консультант по этикету и деловому протоколу, тоже считает, что Лариса Долина могла поступить более корректно со своей поклонницей.

«Аллергия у музыкантов, которые регулярно получают цветы, — это дело, конечно, странное. Надо принимать таблетки перед концертом, потому что всем своим поклонникам своей особенности не объяснишь. Даже если вывесить объявление во всех мессенджерах, всегда найдутся те, кто этого не знает. И, в общем-то, это секундное дело — передать букет своим музыкантам или помощникам, ничего в этом страшного, на мой взгляд, нет. Можно положить, в конце концов, куда-то на сцене. Это лучше, чем привлекать к себе такое негативное внимание, выставлять своих поклонников в таком виде, объяснять всем про наличие аллергии. Это более чем странно и не очень вежливо», — прокомментировала поступок Ларисы Долиной эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев , напротив, поддержал Ларису Долину в ее поступке как врач (этическая сторона не затрагивалась). По его словам, певица могла сильно пострадать от соприкосновения с аллергеном, вплоть до бронхоспазма. Мы об этом писали ранее.