О негативном влиянии жары на поведение человека, рассказала психолог: «Хочется разнести все вокруг»

Во время аномальной жары у многих портится настроение и повышается тревожность. Фото: freepik.com

В жаркую погоду нужно вставать пораньше, а ложиться не позднее 21:00.

На юге России установилась очень жаркая погода. Столбики термометров в тени поднимаются выше +40 градусов. Экстремальная жара плохо влияет не только на физическое здоровье человека, но и пагубно воздействует на его психику.  

С повышением температуры на улице растет и жара в доме, люди начинают ругаться из-за банальных бытовых вещей. Все чаще спать становится невозможно, вы всю ночь просыпаетесь от духоты, а потом весь день находитесь в плохом настроении. Беспокойство на пустом месте становится постоянным. 

Кроме того, в жаркие дни растет агрессия. В крови резко повышается уровень гормона кортизола, на фоне этого человек становится раздражительным, кажется, что хочется разнести все и всех вокруг. У некоторых людей может произойти обострение психиатрических расстройств.

Психолог Ирина Пирогова дала несколько важных советов, которые помогут избежать негативных последствий жаркой погоды.

«Постарайтесь ложиться спать раньше, около 21 часа, а вставать в 6–7 утра. Так вы сможете выспаться лучше и ваше настроение будет более стабильно. Научитесь контролировать себя, сделайте холодный чай с ромашкой или мятой и хотя бы час в день посидите в спокойной прохладной комнате под кондиционером», — рекомендовала специалист.

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