Аллерголог Щепеляев оправдал Долину, испытавшую хейт за отказ брать лилии у поклонницы: «Бронхоспазм сразу!»

Лариса Долина во время концерта в Челябинске не стала брать в руки букет, который ей подарила поклонница.

«Там нет лилий? Простите, мне нельзя, у меня аллергия», — сказала певица, отклонив руку фанатки и отказавшись от букета.

Она предложила передарить цветы одному из членов коллектива. Вроде бы ситуация нормальная, но в соцсетях на Ларису Долину накинулись хейтеры, обвиняя ее в том, что она якобы «унизила поклонницу». Однако у врача аллерголога-иммунолога Даниила Щепеляева иное мнение.

«Лариса Долина поступила абсолютно правильно. При контакте с респираторным аллергеном у нее могли сильные проявления быть, притом сразу. Вплоть до бронхоспазма. Основной метод лечения аллергии — разобщение с причинно-значимым аллергеном. Так что молодец Долина!» — прокомментировал врач для Teleprogramma.pro.