Стилист раскрыла хитрость Пугачевой, которая помогает выглядеть стройнее в шортах-кюлотах

Алла Пугачева отдыхает вместе с детьми в Юрмале. Она гуляет по городу и наслаждается комфортной летней погодой.

Один из выходов Пугачевой на прогулку удалось заснять местным жителям. На кадрах видно, что артистка одета в белую футболку с рукавом до локтя и удлиненные шорты-кюлоты, а на голове у нее модная повязка.

Имидж-дизайнер, цветоаналитик и амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Елена Юрина в беседе с Teleprogramma.pro отметила, что певица выбрала трендовый спортивный стиль.

Комплект как у Аллы Пугачевой, по оценке эксперта, в сегменте масс-маркета будет стоить не более 15 тысяч рублей. Шорты можно выбрать таких марок, как Uniqlo, Bershka, Pull & Bear. В сегменте люкс эти вещи (включая, например, шорты брендов Tom Ford или Chanel) обойдутся в разы дороже, около 130 тысяч рублей.

Также Юрина дала совет, как выбрать шорты-кюлоты, чтобы выглядеть стильно и скрыть лишние килограммы.