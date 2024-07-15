Сколько потратила Пугачева на модный комплект из футболки и шортов — оценка стилиста

Алла Пугачева в начале июля приехала с детьми в Юрмалу. На днях 75-летнюю артистку заметили во время прогулки по улицам латвийского города.

Пугачева была одета в футболку оверсайз и шорты-кюлоты. Ее лук дополнили белые массивные кроссовки. Имидж-дизайнер, цветоаналитик и амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Елена Юрина оценила образ певицы.

«Спортивный стиль для лета — самое то. Пугачева остается верна себе и выбирает объемные вещи. Белая футболка с удлиненным рукавом до локтей, свободные удлиненные шорты и высокие модные кроссовки на массивной подошве. Повязка на голове — тоже трендовый аксессуар лета. Такой комплект можно найти как в люкс сегменте, так и в масс-маркете», — отметила эксперт.

По ее словам, в масс-маркете комплект обойдется в сумму не более 15 тысяч рублей. Футболку можно купить таких брендов, как Zara, Mango, H & M, шорты — Uniqlo, Bershka, Pull & Bear, кроссовки — Adidas, Nike, Puma, повязку на голову — Oasap, Forever 21.