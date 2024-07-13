Решение старшей дочери Самойловой и Джигана пойти работать одобрила психолог Сурина: «Будет ценить деньги»

Семья не нуждается в деньгах, но девочка начнет ценить свой и чужой труд. Фото: соцсети

Родители поддержали решение Ариелы.

Дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой — 12-летния Ариела — устроилась работать официанткой. Об этом довольные родители сообщили в своих соцсетях. Они пришли к дочке на работу, чтобы поддержать ее.

Психолог Ангелина Сурина заявила, что подростки, как правило, начинают относиться серьезнее к себе и к жизни с 14 лет. Однако у некоторых детей уже в 12-летнем возрасте появляется и осознанность, и ответственность. Чаще всего быстрее взрослеют детей из семей, в которых есть, например, проблемы с финансами. 

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«Если в семье не хватает денег, то ребенку в чем-то отказывают и он начинает думать о самостоятельности, хочет сам зарабатывать, сам тратить. Это хорошо. На самом деле, работать даже в 10–12 лет можно понемногу. Ребенок приучает себя ценить деньги, уважать труд людей, начинает пробовать себя в разных профессиях. Он уже по-другому начинает думать, как тратить. 

И также это плюс в тех семьях, где, наоборот, много денег. У них вседозволенность, которая делает детей инфантильными. И когда долго дети не работают, а сидят на шее у родителей, это гораздо хуже. Поэтому я приветствую такой шаг. Девочка воспитывает в себе трудолюбие и дисциплину, умение ценить и деньги, и траты, а также уважать себя», — отметила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.

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