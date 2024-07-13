Решение старшей дочери Самойловой и Джигана пойти работать одобрила психолог Сурина: «Будет ценить деньги»

Дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой — 12-летния Ариела — устроилась работать официанткой. Об этом довольные родители сообщили в своих соцсетях. Они пришли к дочке на работу, чтобы поддержать ее.

Психолог Ангелина Сурина заявила, что подростки, как правило, начинают относиться серьезнее к себе и к жизни с 14 лет. Однако у некоторых детей уже в 12-летнем возрасте появляется и осознанность, и ответственность. Чаще всего быстрее взрослеют детей из семей, в которых есть, например, проблемы с финансами.

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