Решение старшей дочери Самойловой и Джигана пойти работать одобрила психолог Сурина: «Будет ценить деньги»

Дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой — 12-летния Ариела — устроилась работать официанткой. Об этом довольные родители сообщили в своих соцсетях. Они пришли к дочке на работу, чтобы поддержать ее.
Психолог
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«Если в семье не хватает денег, то ребенку в чем-то отказывают и он начинает думать о самостоятельности, хочет сам зарабатывать, сам тратить. Это хорошо. На самом деле, работать даже в 10–12 лет можно понемногу. Ребенок приучает себя ценить деньги, уважать труд людей, начинает пробовать себя в разных профессиях. Он уже по-другому начинает думать, как тратить.
И также это плюс в тех семьях, где, наоборот, много денег. У них вседозволенность, которая делает детей инфантильными. И когда долго дети не работают, а сидят на шее у родителей, это гораздо хуже. Поэтому я приветствую такой шаг. Девочка воспитывает в себе трудолюбие и дисциплину, умение ценить и деньги, и траты, а также уважать себя», — отметила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.
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