О разочаровании Квитатиани в людях на «Выжить в Дубае»: «Это помогло отличить добро от зла»

Торнике Квитаиани признался, что проект ТНТ «Выжить в Дубае» научил ему многому. В нем он понял, что людям далеко не всегда стоит доверять. Этот вывод он сделал после печального вылета из шоу Вячеслава Чепурченко.

Кроме того, музыкант осознал, что все-таки главное для человека — не терять свое лицо, что бы ни стояло за этим.

«Проект научил меня терпеть, дал понять, что где бы ты ни оказался, нужно быть самим собой, поэтому я очень рад, что такой проект случился в моей жизни. Я понял, что не нужно доверять людям, пока время не расставит все по своим местам», — сказал Квитатиани Teleprogramma.pro.

О том, как он перенес непростое общение с членами звездной команды, Торнике сказал так: «Я разочаровался в некоторых людях. Но, на самом деле, хорошо, что есть на планете такие люди, которые могут разочаровать. Это помогает нам отличать добро от зла».