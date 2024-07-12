Ермакова развеселилась, увидев сына Королевой в новом имидже: «Тысяча чертей! Смешной персонаж»

«Архип Королев» отрастил усы и неожиданно стал похож на «Архипа Глушко Тысяча Чертей!» Оказывается, мушкетеры еще не вымерли на нашей планете. Даже не знаю, как ему лучше, но без усов он похож на Королеву, на девочку с усами. А так стал немножко Глушко, усы от Глушко придали ему мужественности. Ну, с такими усами точно можно сосчитать все подвески, и не только у Арамиса. А вообще, конечно, смешной персонаж», — пошутила Надежда.

А вот стилиста-имиджмейкера Наталью Темиралиеву удивила не столько смена имиджа Архипа Глушко, сколько то, как настойчиво лезет в образ сына Наташа Королева. Она заметила, что наследник у артистки уже взрослый и должен сам решать, что ему делать с собственной внешностью.

«И уж тем более, не подписчикам решать этот вопрос», — сказала собеседница, поскольку Королева устроила голосование по поводу имиджа сына в соцсетях.

Наталья Темиралиева рекомендовала Архипу Глушко обратиться в барбер-шоп, чтобы бороду и усы сделали более аккуратными, и заметила, что на самом деле парню идет такой стиль. Вот только с прической можно немного поработать.

«Я бы рекомендовала Архипу сделать асимметричную стрижку на одну сторону. Такая прическа поможет скорректировать форму лица, сделав его более вытянутым и не округлым. Длина волос должна быть до середины уха. Подобная стрижка позволит Архипу чувствовать себя более собранным, что является хорошим помощником в организации собственной жизни», — высказалась стилист.

А вообще, считает она, Архип сейчас в том возрасте, когда может смело экспериментировать со своим стилем, ведь юным мужчинам позволено многое!