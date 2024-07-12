О Боне в объятиях нового бойфренда — профайлер: «Чувств нет, свое самое ценное не прислоняет»

Бывшая участница «Дома-2», модель Виктория Боня заинтриговала подписчиков, выложив фотографию с новым ухажером. Снимок появился в соцсетях Бони через несколько дней после того, как стало известно об отношениях ее экс-супруга миллиардера Алекса Смерфита с топ-моделью Алессандрой Амбросио.

На фото Виктория прижимается к мужчине, который стоит боком, его лица не видно. Профайлер Илья Анищенко считает, что это, скорее всего, очередной пиар-роман звезды.

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