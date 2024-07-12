О Боне в объятиях нового бойфренда — профайлер: «Чувств нет, свое самое ценное не прислоняет»

Бывшая участница «Дома-2», модель Виктория Боня заинтриговала подписчиков, выложив фотографию с новым ухажером. Снимок появился в соцсетях Бони через несколько дней после того, как стало известно об отношениях ее экс-супруга миллиардера Алекса Смерфита с топ-моделью Алессандрой Амбросио.
На фото Виктория прижимается к мужчине, который стоит боком, его лица не видно. Профайлер Илья Анищенко считает, что это, скорее всего, очередной пиар-роман звезды.
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«Фото постановочное, или пока отношений как таковых и чувств особых нет. Самый простой способ это определить — посмотреть, прижимают ли они друг к другу ягодицы. Боня обнимает молодого человека верхней частью тела, а свое самое ценное, гениталии, не прислоняет. Значит, там секса нет в отношениях, либо общения нет, либо она ему не доверяет.
По сути, они не обнимаются, а просто руки друг на друга положили. Она и ладонь не раскрыла, а кулаки на него положила, и касается подбородком плеча, то есть вообще даже и голову к нему не прижимает. Как будто два знакомых человека обнялись на прощание. Для меня это не объятие людей, которые находятся в отношениях и у них есть какие-то чувства», — отметил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
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