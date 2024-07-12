Пугачева переживает сильный стресс, считает профайлер Анищенко: «Черепашья голова, руки и ноги еле двигаются»

Артистка приехала на отдых вместе с детьми. Фото: Global Look Press

Певица чем-то подавлена и, возможно, сильно устала.

В соцсетях появилось видео гуляющей по улицам Юрмалы Аллы Пугачевой. 75-летняя артистка с трудом передвигает ноги. На кадрах видно, что она сгорблена и каждый шаг дается ей нелегко.

Есть мнение, что по походке можно определить психоэмоциональное состояние человека. Обычно шаркающей походкой идут люди, которые порой могут страдать от депрессии и не иметь целей. 

Проанализировав видео, профайлер Илья Анищенко, заявил, что у артистки наблюдается поведение человека, сильно уставшего, подавленного или находящегося в депрессии. При такой походке, как правило, снижены мышечный и эмоциональный тонус.

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«У нее очень короткие шаги, она ноги не поднимает, но это может быть следствием какой-то болезни или усталости. Голова вдавлена в плечи и прямо опущена. То есть это не то чтобы депрессивное состояние, а какое-то сильное стрессовое состояние. 

Так называемая черепашья голова — признак стресса, реакция «стой, замри», доставшаяся нам от рептилии. Когда нам страшно, когда мы переживаем какое-то стрессовое состояние, голова как бы опускается. Руки у певицы еле двигаются, не особо активные движения у нее. Но это также может быть старческая болезнь», — пояснил эксперт.

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